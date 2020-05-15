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    "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:١٤]

    باكو، 15 مايو، أذرتاج

    نظمت شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية رحلة مستأجرة من كييف إلى باكو في 14 مايو.

    افادت الخطوط الجوية الأذربيجانية لأذرتاج أنه تم نقل 197 مواطن أذربيجاني إلى البلاد بواسطة تلك الرحلة.

    تم عزل جميع الركاب الذين يصلون إلى أذربيجان في الحجر الصحي.

    وتجدر الإشارة إلى أن "أزال" تسير رحلات مستأجرة لإيصال مواطنينا إلى الوطن وفقاً للخطة التي وضعها مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان.

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    "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو "أزال" تعيد 197 أذربيجاني إلى الوطن برحلة من كييف إلى باكو