تركيب الحواجز الشفافة في 1400 حافلة الى الحين

باكو، 16 مايو ، أذرتاج

تستمر تدابير وقائية لدى نظام النقل والمواصلات العامة بالعاصمة باكو بغية محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وضمن هذه الاجراءات شرع في تركيب حواجز شفافة تمنع اتصالا جسديا بين سواقها وركابها.

قالت وكالة باكو للنقل إن الحواجز الشفافة ركتب الى الحين في 1400 حافلة لضمان غياب اتصال جسدي بين سواق الحافلات والركاب.

واضافت أن 553 حافلة عاملة في العاصمة توجد فيها تلك الحواجز الموافقة مع المعايير من انتاج المصانع.

وابانت أن مثل الحواجز شرعت في تركيبها في سيارات أجرة تعمل في باكو ايضا.