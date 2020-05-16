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    الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة النقل والمواصلات والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة البحرية الأردنية

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٩]

    باكو ، 16 مايو، أذرتاج

    تم اعتماد الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة النقل والمواصلات والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة البحرية الأردنية.

    تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على قانون جمهورية أذربيجان بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة لجمهورية أذربيجان واللجنة البحرية الأردنية حول الاعتراف بالشهادات (الدبلومات) الصادرة وفقًا للقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية (المرفقات) لتدريب البحارة وإصدار الشهادات (الدبلومات) لهم والقيام بالتناوب (DHDNC) المؤرخ في 1978.

    ووفقًا للوثيقة " تمت الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في 10 ديسمبر 2019 في باكو بين وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية في جمهورية أذربيجان واللجنة البحرية الأردنية وفقًا حول الاعتراف بالشهادات (الدبلومات) الصادرة وفقًا لقاعدة 1/10 من الاتفاقية الدولية (المرفقات) لتدريب البحارة وإصدار الشهادات لهم والقيام بالتناوب(DHDNC) المؤرخ في 1978.

    AZERTAG.AZ : الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة النقل والمواصلات والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة البحرية الأردنية
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    الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة النقل والمواصلات والتكنولوجيا المتقدمة والهيئة البحرية الأردنية