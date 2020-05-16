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    الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٥‎]

    باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نقل مليونان و78 ألفا و442 طن من الشحن عموما عبر طرق السكك الحديدية خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري وبلغت قيمته 793.3 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن حجم الصادرات عبر السكك الحديدية خلال 4 أشهر ماضية بلغ 654 ألف طن بقيمة 141.9 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات مليون و424.3 ألف طن بقيمة 651 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية
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