الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية

باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

نقل مليونان و78 ألفا و442 طن من الشحن عموما عبر طرق السكك الحديدية خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري وبلغت قيمته 793.3 مليون دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن حجم الصادرات عبر السكك الحديدية خلال 4 أشهر ماضية بلغ 654 ألف طن بقيمة 141.9 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات مليون و424.3 ألف طن بقيمة 651 مليون دولار.