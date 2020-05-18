إدارة الشرطة: تغريم 1720 شخص خلال الثلاثة أيام الاخيرة

باكو، 18 مايو ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 15 مايو الى 00.00 من 18 مايو اليوم على الطرق البرية على نطاق البلد.

وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1720 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 15 مايو الى 00.00 من 17 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.