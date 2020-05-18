تقرير الأرصاد الجوية لتوقعات ظروف الطقس على مساحة البلد غدا

باكو، 18 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة أساسا وضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 21-25 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون و بين 12-14 مئوية ليلا وبين 22-24 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس غير ممطرة اساسا مع احتمال الرعد والبرق وأمطار على مناطق مختلفة وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مختلف المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 6-11 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 15-20 مئوية نهارا.