الداخلية: توقيف 17 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

باكو، 18 مايو / أيار، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 17 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 4 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 7 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص كان مطلوبين بصفتهم مدينين.

ووقعت 3 أحداث مرورية حرجة على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل 3 أشخاص واصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 11 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.