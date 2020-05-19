المزارع من توفوز يزرع أصنافاً جديدة من البطاطس عالية الغلة كل عام

توفوز، 19 مايو، رسلان نوفروزوغلو، أذرتاج

في الوقت الحاضر، تتخذ تدابير كيمائية ضد أمراض وآفات محاصيل البطاطس. بعد ذلك، سيتم تنفيذ أعمال الري على مراحل.

تفيد أذرتاج أن العديد من المزارعين في توفوز قد اكتسبوا خبرة كافية في هذا المجال ويطورون زراعة البطاطس. يشارك المزارع أتاكشي إمام علييف الذي يعمل في الزراعة لأكثر من أربعين عاماً خبراته مع المزارعين الجدد في هذا المجال. يحصد المزارع 35-40 طناً للهكتار كل عام.

يقول أتاكشي إمام علييف الذي يزرع البطاطس على مساحة 25 هكتاراً، إنه ليس لديه مشكلة في بيعها خلال الموسم. كل عام يزرع ويختبر أصنافاً جديدة من البطاطس المنتجة. هذا العام، زرعت 3 بذور جديدة للبطاطس.

وقال المزارع: "بعد الحصاد ، يمكننا بسهولة بيع منتجاتنا في أسواق العاصمة والمدن والمناطق الأخرى في البلاد. لقد زرعت بذور" آنا كوروليفا" و"نيفسكي" و"روزارا" التي أحضرناها من روسيا إلى هذه المنطقة. وأضاف المزارع: "هذا العام، ولأول مرة، سأختبر مجموعة "آنا كارالوفا" على مساحة 5 هكتارات".

لم يخلق إدخال نظام الحجر الصحي في البلاد أي مشاكل للمزارعين. لم تكن هناك صعوبات في عمل الماكينات والأشخاص في الحقول. يعتقد المزارع أنه سيحصد هذا العام أكثر مما في العام الماضي.

من الجدير بالذطر أنه تم زرع أكثر من 6 آلاف هكتار من البطاطس في مقاطعة توفوز. في العام الماضي، بلغ المردود 250 قنطار للهكتار. في الوقت الحاضر، لا تزال تتواصل زراعة البطاطس في بعض القرى الجبلية في المقاطعة. سيبدأ حصاد حقول البطاطس في أواخر يونيو في الأراضي المنخفضة في توفوز. في القرى الجبلية، سيبدأ إنتاج البطاطس في أواخر الصيف وأوائل الخريف.