وزارة الداخلية: توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم كشف ملابسات 32 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 6 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص كان 6 مطلوبين بصفتهم مدينين.

ووقعت حادثين مروريين حرجة على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين واصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 25 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 50 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.