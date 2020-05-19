مزارع الحبوب الخضراء في تارتار

باكو، 19 مايو، أذرتاج

زرع المزارعون وملاك الأراضي في مقاطعة تارتار الحبوب في مساحة 10 آلاف و755.8 هكتار لمحاصيل موسم 2020. هناك مردود عال أيضًا بسبب الصيانة المثالية للحقول.

من الجدير بالذكر أنه تم زراع 7093.9 هكتار من القمح و3814.5 هكتار من الشعير و10 آلاف و908.4 هكتار من الحبوب في مقاطعة تارتار لحصاد عام 2019. تم حصاد 42 ألف و352.3 طن من المحاصيل.

تقدم أذرتاج الصور التي التقطها المصور واله عارف أوغلو من حقول الحبوب الخاصة للمزارع فرمان قربانوف في مقاطعة تارتار.