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    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على مساحة البلد غدا

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]

    باكو، 20 مايو ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 مايو أيار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب وهبوب رياح جنوبية غربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-18 مئوية ليلا وبين 23-27 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 16-18 مئوية ليلا وبين 25-27 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-75 في المائة وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان يوم 21 مايو ظروف طقس غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر مساء على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مختلف المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-17 مئوية ليلا وبين 30-34 مئوية نهارا وبين 6-11 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 17-22 مئوية نهارا.

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