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    اقتصاد


    32.8 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    استخدم 32.8 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 65.8 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و1.4 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :32.8 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
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