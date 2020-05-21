باكو، 21 مايو ، أذرتاج نالت شركة سكة حديد أذربيجان التابعة لسكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة جلب نوع جديد من الشحن ونقله ترانزيتا عبر اراضي أذربيجان. اوضحت الشركة انها بالتعاون مع شركائها في كازاخستان وجورجيا طفقت تنقل شحن الالومنيوم الخاص بمصنع كازاخستان للتحليل الكهربائي من مدينة بافلودار الكازاخستانية الى ميناء بوتي الجورجي.

AZERTAG.AZ : سكة حديد أذربيجان السريعة تواصل جلب انواع جديدة من الشحنات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده