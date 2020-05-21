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    سكة حديد أذربيجان السريعة تواصل جلب انواع جديدة من الشحنات

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    باكو، 21 مايو ، أذرتاج 

    نالت شركة سكة حديد أذربيجان التابعة لسكة حديد أذربيجان المساهمة المغلقة جلب نوع جديد من الشحن ونقله ترانزيتا عبر اراضي أذربيجان.

    اوضحت الشركة انها بالتعاون مع شركائها في كازاخستان وجورجيا طفقت تنقل شحن الالومنيوم الخاص بمصنع كازاخستان للتحليل الكهربائي من مدينة بافلودار الكازاخستانية الى ميناء بوتي الجورجي.

    AZERTAG.AZ :سكة حديد أذربيجان السريعة تواصل جلب انواع جديدة من الشحنات
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    سكة حديد أذربيجان السريعة تواصل جلب انواع جديدة من الشحنات