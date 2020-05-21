82.4 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

استخدم 82.4 في المائة من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في البلدان الخارجية السكك الحديدية والنقل البري خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 16.3 في المائة من مواطنينا استخدموا النقل الجوي و1.3 في المائة منهم استخدموا النقل البحري.