82.4 ٪ من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يستخدمون السكك الحديدية والنقل البري
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)
استخدم 82.4 في المائة من المواطنين الأذربيجانيين المقيمين في البلدان الخارجية السكك الحديدية والنقل البري خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 16.3 في المائة من مواطنينا استخدموا النقل الجوي و1.3 في المائة منهم استخدموا النقل البحري.
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