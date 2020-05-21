رصد الزلازل: تسجيل 1751 هزة ارضية خلال فترة الجائحة

باكو، 21 مايو ، أذرتاج

قال قربان يتيرميشلي إن محطات رصد الزلازل سجلت 1751 هزة ارضية خلال فترة الجائحة وحدثت 1195 زلزلة في أذربيجان والاراضي المحاذية لها.

اوضح يتيرميشلي مدير مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية المحطات رصدت 10 زلازل بقوة 3 واكثر في أذربيجان والمناطق المحاذية لها وكانت 4 زلازل منها مشروعا بها.