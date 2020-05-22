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    تنفيذ 733 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 733 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 704 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 900 شخص.

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