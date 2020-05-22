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    انخفاض عدد الركاب جوا

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم نقل 439 الف راكب جوا خلال شهري يناير – أبريل من العام الجاري أو أكثر من 33.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم تنفيذ 99.7 في المئة من شحنات عبر الشركات الحكومية و0.3 في المائة بالسيارات عبر الشركات الخاصة.

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