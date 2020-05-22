نقل 7.2 % من صادرات أذربيجان عن طريق البر

باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم نقل 7.2 في المائة من صادرات أذربيجان عن طريق البر خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية أنه تم ارسال 2.7 في المائة من البضائع المصدرة بالسكك الحديدية و1.4 في المائة عن طريق الجو و0.5 في المائة عن طريق البحر.