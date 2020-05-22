زراعة التبغ في المناطق الجبلية العليا بمحافظة يارديملي

يارديملي، 22 مايو ، أذرتاج

خصص اهتمام لتنمية زراعة التبغ في محافظة يارديملي ضمن التدابير المنفذة الخاصة بإنعاش مجالات الزراعة التقليدية والقابلة للتصدير في البلد بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن محافظة يارديملي كانت تزرع خلال فترة الاتحاد السوفيتي التبغ على مساحة 320 هيكتار. وزراعة التبغ التي كانت تعيش خلال مدة طويلة انحطاطا شرعت في الانتعاش من جديد عام 2016 بدعم الدولة. وزرع التبغ على مساحة 10 هيكتارات في المرحلة الاولى. وتزود 2ر43 طن من التبغ المجفف من الحقول المزروعة البالغة 55 هيكتارا في المحافظة العام الماضي. ويخطط زرع 30 هيكتارا هذا العام.

وانطلقت حملة الزراعة في بداية شهر مايو ويفضل المزارعون نوع فيرجينيا المكيف مع الظروف المحلية.

ويعمل في قرية أوراكران بالمحافظة مشروع تجفيف التبغ ذو 8 وحدات.

يذكر أن الدولة تقدم للمزارعين والمنتجين اعانات مالية 280 مانات لزراعة التبغ في حقل مساحته هيكتار واحد و5 ماناتات لتسليم طن من التبغ الرطب و50 ماناتا لتسليم طن من التبغ المجفف.