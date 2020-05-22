الخطوط الجوية الاذربيجانية نفذت رحلة مستأجرة من اسطنبول

باكو، 22 مايو ، أذرتاج

نفذت الخطوط الجوية الاذربيجانية اذال رحلة مستأجرة في 22 مايو من إسطنبول الى باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان اذال أن الرحلة اقلت 178 مواطن اذربيجاني الى البلد.

ووضع جميع الركاب المحضرين من تركيا في الحجر الصحي الإلزامي.

يذكر أن الرحلات المستأجرة تنفذ من جانب اذال لايصال المواطنين الى الوطن وفقا للخطة المحددة من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء وقد نفذت رحلتين قبلها من برلين ووارسو.