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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في البلد لاول أيام عيد الفطر المبارك

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 23 مايو ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 24 مايو أيار الغد، اول ايام عيد الفطر المبارك.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر مساء على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-15 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 13-15 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان يوم 24 مايو البرق والرعد ومطر وأمطار غزيرة والبرد على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مختلف المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة في البلد لاول أيام عيد الفطر المبارك
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