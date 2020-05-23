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    ارتفاع موجات بحر الخزر إلى 3.2 أمتار

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٢٦]

    باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه حتى صباح 23 مايو انقلبت ظروف الطقس انقلابا حادا على نطاق البلد في ظل هبوب رياح شمالية غربية قوية.

    وأضافت أن قوة الرياح الهابة بلغت حينا لآخر 35 م/ث في نفطجالا و32 م/ث في نفطآلان و28 م/ث في كنجه و25 م/ث في طوفوز وأغسطافا وتارتار و23 م/ث في يولاخ و20 م/ث في أغدام وخاجماز و19 م/ث في شمكير و18 م/ث في زرداب و16 م/ث في يارديملي و33 م/ث في ماشطاغا و30 م/ث في باكو و25 م/ث في جويرة قوم و23 م/ث في بينه و22 م/ث في ألات و25 م/ث في نفط داشلاري و24 م/ث في سومقايت.

    ارتفعت موجات في بحر الخزر الى 3.2 أمتار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع موجات بحر الخزر إلى 3.2 أمتار
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