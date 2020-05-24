الأرصاد الجوية تنتظر ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق غدا

باكو، 24 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا مع احتمال مطر متقطع على بعض المناطق ليلا وهبوب رياح شمالية غربية تشتد احيانا يتوقع استبدالها بشمالية شرقية معتدلة في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 20-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 12-14 مئوية ليلا وبين 22-24 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 30-40 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف طقس ممطرة أساسا مع احتمال الرعد والبرق والمطر والبرد في المحافظات الشمالية والغربية وتكون ضباب ليلا وصباحا لدى المحافظات الجبلية وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا على مختلف المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-17 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا وبين 9-13 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 14-18 مئوية نهارا.