الأرصاد الجوية تنتظر ارتفاع درجات الحرارة في الأقاليم غدا

باكو، 26 مايو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس في البلاد ليوم 27

مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف

طقس غائمة منقلبة الى غيومة وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب غير مكثف على

بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية غربية يتوقع استبدالها بجنوبية

شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-17 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا

في شبه جزيرة أبشرون وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 24-26 مئوية نهارا في

باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة

ليلا وبين 40-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان في 27 مايو ظروف طقس غير ممطرة

أساسا مع احتمال تساقط البرد في بعض المحافظات بسفوح الجبال وتكون ضباب

ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا

وبين 6-11 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 15-20 مئوية نهارا.