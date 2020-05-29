الانتهاء من الاستعدادات لحصاد الحبوب في ييفلاخ

ييفلاخ، 29 مايو، أذرتاج

انتهت الاستعدادات لحملة حصاد الحبوب 2020 في مقاطعة ييفلاخ.

وأبلغ مركز التنمية الزراعية لمقاطعة ييفلاخ لوكالة أذرتاج أنه تم نضوج الحبوب على مساحة 12ألفاً و7 هكتاراً لمحاصيل هذا العام. ومن المساحات 4 آلاف و6672 هكتار مخصصة لزراعة القمح و6 آلاف و5334 هكتار لزراعة الشعير. وسيشارك ما مجموعه 30 حصادة في حصاد الحبوب في المقاطعة. و24 منها في ملكية شركة "Agroleasing" المساهمة و6 أخرى في ملكية الأفراد والمزارع الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستحضر الحصادات من مناطق التلال السفحية. ستحصد شركة "Agroleasing" هذا العام، مثل ما كان العام الماضي ما يصل إلى 50 هكتاراً من الحبوب. ومن المتوقع أن تبدأ حملة الحصاد في الأيام القادمة.

تشمل الاتجاهات الرئيسية لعملية الاستعدادات للحصاد على التوزيع الصحيح للمعدات في عملية الحصاد وتنظيم التناوب في القرى والمناطق السكنية أثناء الحصاد. ولهذا الغرض، ووفقاً لقواعد نظام الحجر الصحي، تم تنفيذ أنشطة توعية مع المواطنين في القرى والمناطق السكنية. تم تزويد المزارعين بمعلومات تفصيلية حول الحصاد وتقديم التوصيات والمكالمات حول عملية الحصاد والسيطرة على الحصاد وتوضيح أهمية امتثال المواطنين لعملية الحصاد العادية وتم توزيع الكتيبات التعليمية. كما أقيم بأعمال التطهير في مخازن الحبوب.

من الجدير بالذكر أنه تمت زراعة الحبوب على مساحة 11 ألفاً و713 هكتار في مقاطعة ييفلاخ في العام الماضي وتم الحصول على 37 ألفاً و427 طن من المنتجات. وأنتجت22 ألفاً و941، 9 طن من القمح و14ألفاً و485،1 طن من الشعير. وكان متوسط الغلة لهكتار 34،6 سنتنار في القمح و28،5 سنتنار في الشعير.