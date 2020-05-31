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    دب بني يتجول وسط مدينة شاكي

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٢١]

    شاكي، 31 مايو ، أذرتاج

    لوحظ تجول دب بني وسط مدينة شاكي قرابة الساعة 04.00 الليلة.

    قالت إدارة شاكي البيئة الإقليمية في بيان إن موظفي الإدارة يتخذون تدابير بالتعاون مع عناصر الشرطة لأمن الأهالي مع بحث أساليب إعادة الدب البني إلى الطبيعة.

    ودعت المواطنين التحلي بالحيطة والحذر والتجنب من الاقتراب من شارع 20 يناير وتقاطعه مع شارع أخوند زاده حيث تم عزل الدب هناك مؤقتا.

    AZERTAG.AZ :دب بني يتجول وسط مدينة شاكي
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