باكو، 31 مايو ، أذرتاج أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 يونيو حزيران الغد. أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح شمالية غربية ينتظر استبدالها بجنوبية شرقية نهارا. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-19 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو. وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد طول اليوم بمختلف المناطق وتساقط البرد وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية يتوقع بلوغ سرعتها 5-10 أمتار في الثانية. وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا .

AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض مناطق البلد غدا

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