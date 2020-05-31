"أزال" وخطوط "بوتا" الجوية تمددان فترة استبدال التذاكر وإعادة قيمتها
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٠٣]
باكو، 31 مايو، أذرتاج
بسبب استمرار تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد وكذلك إغلاق حدود الدول التي تعمل فيها الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL) وخطوط "بوتا" الجوية (Buta Airways) ، تم تمديد فترة حجز التذاكر المجاني حتى 1 يوليو.
افادت شركة AZAL لوكالة أذرتاج أنه، بدلاً من ذلك، يُعرض على الركاب قسائم أو مبالغ مستردة تعادل تكلفة التذكرة. سيتم استرداد المبلغ في غضون 60 يومًا بعد استئناف شركة الطيران عملياتها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط https://www.azal.az/en/offer/547.
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