تنفيذ 729.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم تنفيذ 729.7 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر يونيو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 700.1 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2300 شخص.
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