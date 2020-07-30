  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تنفيذ 729.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 729.7 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 700.1 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 2300 شخص.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 729.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
    ٢٧.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
    حجم المنقولات بالسكك الحديدية في أذربيجان 199 مليون دولار
    ٢٧.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
    نقل 5800 راكب عن طريق الجو
    ٢٧.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    تصدير 11 ألف طن من الشحنات جوا
    تنفيذ 729.7 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية