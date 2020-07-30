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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 66 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مايو العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 2405 سيارة وحافلتين إلى البلاد.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
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