الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 66 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مايو العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 2405 سيارة وحافلتين إلى البلاد.