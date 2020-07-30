الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن 66 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مايو العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 2405 سيارة وحافلتين إلى البلاد.
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