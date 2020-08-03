الخطوط الجوية الأذربيجانية تزيد عدد رحلات خاصة الى إسطنبول

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

تزيد الخطوط الجوية الأذربيجانية عدد رحلات خاصة بين باكو وإسطنبول من جديد.

أفادت أذرتاج أن الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال تزيد من عدد الرحلات الجوية الخاصة باتجاه إسطنبول إلى ما يبلغ 11 رحلة أسبوعيا وتنفذ الرحلات حاليا يوميا بين المدينتين.

وينص الجدول الجديد على تنفيذ أذال رحلات إلى إسطنبول أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد رحلتين اثنتين في اليوم بتعريفات مثيلة تطبق على تذاكر الرحلات الخاصة مخطط تنفيذها سابقا.

سيتمكن الطلاب والمواطنون من العودة إلى أذربيجان من الدول الأخرى عبر إسطنبول. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر أزال على هذه الرحلات تذاكر طيران للطلبة الذين يدرسون في الخارج بخصم 30%. عند شراء التذكرة على موقع AZAL ، يجب على الطلبة إرسال نسخة من بطاقة الهجرة الخاصة بهم إلى مركز الاتصال بشركة الطيران عبر البريد الإلكتروني الموجود في الموقع أو عبر الواتس اب، وسيتم إرسال رابط لهم لدفع ثمن التذكرة المنخفض. يمكن التعرف على القواعد في رابط https://youtu.be/HylsY0m9cEM بموجب النظام الجديد، يُسمح فقط بسفر الركاب الذين اجتازوا فحص الفيروس التاجي (COVID-19) وحصلوا على نتيجة سلبية.