تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 3 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 أغسطس آب الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر قصير المدة صباحا في بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 27-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 27-29 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد والمطر الغزير المحلي على مناطق مختلفة وتساقط البرد في بعض المحافظات مع احتمال انقطاع المطر نهارا في معظم المحافظات وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .