تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 أغسطس آب الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال مطر قصير المدة إلى المساء في بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح جنوبية معتدلة نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-24 مئوية ليلا وبين 28-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 22-24 مئوية ليلا وبين 29-31 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 756 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 50-60 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية معتدلة نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية معتدلة نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر الغزير المحلي على مناطق مختلفة وتساقط البرد في بعض المحافظات مع وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .