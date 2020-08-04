إيران تخصص أموالا لمواصلة انشاء طريق السكك الحديدية من قزوين إلى زنجان

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

قال محمد باقر نوبخت إن ايارن خصصت 5ر8 ملايين دولار لمواصلة اعمال انشاء طريق السكك الحديدية من قزوين إلى زنجان.

أفادت أذرتاج عن نوبخت رئيس إدارة تخطيط ميزانية إيران قوله إن انشاء الطريق ابتدأ عام 2004م ولكن المشروع عانى فيما بعد من مشكلات مالية وتوقفت الاعمال الانشائية مفيدا أن إيران تشارك مشاركة فاعلة في عمل تحسين ممر النقل الدولي الشمال الجنوب وأن انشاء هذا الطريق يسهم كذلك في زيادة العلاقات التجارية بين ولايات البلد.

يذكر أن طريق السكك الحديدية من قزوين إلى رشت وضع للخدمة وهو جزء من طريق السكك الحديدية من طريق قزوين – رشت – أستارا الإيرانية – أستارا الأذربيجانية المنضم إلى طريق النقل الدولي الشمال الجنوب والاعمال جارية في قسم الطريق بين رشت واستارا وسيوصل الطريق الشحنات الواصلة إلى ميناءي جاباهار وبندر عباس الإيرانيين إلى أوروبا وبالعكس عن طريق أراضي أذربيجان وروسيا.

كتانوف مراسل اذرتاج