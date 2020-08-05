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    تمديد فترة إيقاف خدمة ميترو باكو حتى 31 أغسطس

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]

     

    باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

    تم تمديد فترة إيقاف خدمة مترو باكو حتى 31 أغسطس.

    أفادت شركة "مترو باكو" المساهمة لوكالة أذرتاج أن مجلس وزراء جمهورية أذربيجان مدد فترة إيقاف خدمة المترو حتى 31 أغسطس بموجب قرار "بشأن إجراءات إضافية لتشديد نظام الحجر الصحي الخاص" المؤرخ في 4 أغسطس 2020.

    تجدر الإشارة إلى أنه من أجل منع تفشي عدوى فيروس كورونا (COVID-19) في البلاد ومضاعفاته المحتملة أصدر مجلس وزراء جمهورية أذربيجان في 3 يوليو 2020 "إجراءات إضافية لتشديد نظام الحجر الصحي الخاص" بعد تعديل القرار أوقف نقل الركاب في مترو باكو من الساعة 00:00 يوم 4 يوليو إلى الساعة 06:00 يوم 20 يوليو.

    وطبقا لقرار مجلس الوزراء "حول اجراءات اضافية لتشديد نظام الحجر الصحي الخاص" الذي تم تبنيه في 17 يوليو، تم تعديل القرار الذي أتخذ في 3 يوليو وتم تمديد فترة تعليق نقل الركاب في مترو باكو حتى 5 أغسطس.

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