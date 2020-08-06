ميلاد بيسون ثالث في حديقة شاهداغ الوطني

اسماعيلي، 6 أغسطس، أذرتاج

ولد بيسون ثالث في قطيعة صغيرة احضرت أذربيجان ضمن مشروع اعادة تقديم البيسون القوقازي المنفذ من جانب الجمعية الاهلية اديا ووزارة البيئة والثروة الطبيعية والصندوق العالمي للطبيعة.

قالت أرزو صمدوفا نائبة رئيس جهاز حماية التنوع البيئي إن صغير البيسون سليم وانضم الى قطيعة وتكيف مع الظروف المحلية.

واوضحت صمدوفا أن 12 رأس من البيسون الاوروبي احضرت البلد من فرنسا وبلجيكا واطلق سراحها في الطبيعة البرية في اراضي فرع اسماعيلي من حديقة شاهداغ الوطني في مايو 2019م بغية اعادة بناء البيسون الاوروبي المنقرض واعادة تقديمها الى طبيعة البلد وتكثيرها وذلك على اساس اتفاقية تعاون موقع عليها بين الجمعية الاهلية اديا وحديقة شاهداغ الوطني.

وافادت أن عدد البيسونات بلغ 15 بيسونا.