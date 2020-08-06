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    إطلاق المرحلة الثانية لبناء الناقلة الثانية الأذربيجانية الصنع

    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٩]

    باكو ، 6 أغسطس ، أذرتاج

    تم إنزال ناقلة "كالباجار" (Kalbajar) للنفط والتي يجري بناؤها في مصنع بناء السفن في باكو بطلب من شركة الملاحة البحرية الأذربيجانية المساهمة لبحر الخزر إلى البحر لإتمام المرحلة التالية للتصنيع.

    أخبرت شركة الملاحة البحرية وكالة أذرتاج أن بناء هيكل السفينة قد اكتمل بنسبة 100 %. ستتواصل أعمال الإنجاز المتبقية على رصيف مصنع بناء السفن. لهذا الغرض، تم إنزال الناقلة "Kalbajar" من موقع بناء المحطة بواسطة عربات هيدروليكية فوق الرصيف العائم إلى البحر.

    تم إعداد تصميم هذه السفينة بالتعاون مع مكتب أوديسا للهندسة البحرية والمتخصصين ذوي الخبرة في شركة الملاحة البحرية الأذربيجانية المساهمة لبحر الخزر. تتمتع الناقلة التي يعتمد تصميمها على مشروع " Volga-Don MAX" بأقصى قدرة للشحن العبور من نهري فولغا ودون.

    يبلغ طول ناقلة "كالباجار" من الجيل الجديد 141 متر وعرضها 16.9 متراً وارتفاعها 6 أمتار. ستكون الناقلة التي يقودها الطاقم المكون من 15 رجلاً قادرة على التحرك بسرعة 10 عقدة في الساعة. تحتوي الناقلة على 6 خزانات للشحن بسعة إجمالية 9 آلاف و212 متر مكعب لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية. يبلغ الوزن الثقيل للناقلة 7 آلاف و875 طن في البحر و5 آلاف و 447 طن في النهر وأنها مجهزة بمحركين من صناعة Wartsila” وكل منهما بسعة ألف و200 كيلووات.

    بعد الانتهاء من الاختبارات التشغيلية على رصيف المحطة، ستبدأ الاختبارات البحرية للناقلة "كالبجار". من المقرر استخدام ناقلة" كالبجار" من الجيل الجديد في المياه الأجنبية.

    تتميز هذه السفينة ي بتصميمها الفريد ومجموعة واسعة من الخصائص التقنية وأنها ثاني ناقلة النفط يتم بناؤها في مصنع بناء السفن في باكو. تم تشغيل أول ناقلة "لاتشين" للنفط في نهاية العام الماضي وتستخدم في المياه الأجنبية تحت علمنا ذي الألوان الثلاثة. في نفس الوقت، يجري بناء سفينتين أخريين من نفس النوع على أساس طلب شركة الملاحة البحرية الأذربيجانية المساهمة لبحر الخزر.

    ومع ذلك، تجاري المفاوضات مع مصنع بناء السفن بشأن بناء السفن للأغراض المختلفة المطلوبة لأسطول شركة الملاحة البحرية الأذربيجانية المساهمة لبحر الخزر.

     

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