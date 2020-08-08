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    تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد

    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]

    باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 أغسطس الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة نسبيا وغير ممطرة وهبوب رياح جنوبية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 23-25 مئوية ليلا وبين 31-33 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال الرعد والمطر الغزير المحلي على مناطق مختلفة وتساقط البرد في بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب في الجبال صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة نهارا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية .

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