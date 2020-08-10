ألمانيا تعد قانونا لحماية الحشرات

برلين، 10 أغسطس (اذرتاج)

الحشرات مهمة جدا للنظام البيئي والبيئة المحيطة عموما. خلال السنوات القليلة الأخيرة يلاحظ الانخفاض في عددها في ألمانيا.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه جاءت في مشروع قانون لحماية الحشرات أعدتها وزارة البيئة المحيطة الألمانية وأحيل الى البونديستاغ للتصويت.

قررت السلطات الرقابة على الإضاءة الليلية في المدن والقرى في ألمانيا لحماية عدد الحشرات. يستند مؤلفو مشروع القانون الى توصيات خبراء البيئة. يرى الخبراء ان الإضاءة الليلية تؤثر سلبيا على حياة الحشرات والطيور وأوقاتها البيولوجية.

لذا تفكر الحكومة في انشاء نظام الإضاءة الليلية الخاصة غير المؤثرة سلبيا على البيئة المحيطة.