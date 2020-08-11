هيئة الإحصاء تكشف عن حجم الشحن المنقول في جزء أذربيجان من ممر النقل أوروبا – القوقاز – آسيا

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وصل حجم الشحن المنقول في جزء أذربيجان من ممر النقل أوروبا – القوقاز – آسيا خلال فترة يناير – يونيو العام الجاري إلى 21.6 مليون طن مع تبادل الشحنات الواصل إلى 4 مليارات و877.8 مليون طن كيلومتر.

قالت هيئة الإحصاء في بيان إن 12 مليون و590.7 ألف طن او 58.1 في المائة من الشحنات نقلت برا و6.5 ملايين طن او 30 في المائة منها عبر السكك الحديدية و2.5 مليون طن او 11.9 في المائة منها بحرا.

وأضافت أن 20 في المائة او 4 ملايين و332 ألف طن من الشحنات المنقولة عن طريق الممر المذكور شكلت شحنات الترانزيت.