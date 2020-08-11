  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    هيئة الإحصاء تكشف عن حجم الشحن المنقول في جزء أذربيجان من ممر النقل أوروبا – القوقاز – آسيا

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وصل حجم الشحن المنقول في جزء أذربيجان من ممر النقل أوروبا – القوقاز – آسيا خلال فترة يناير – يونيو العام الجاري إلى 21.6 مليون طن مع تبادل الشحنات الواصل إلى 4 مليارات و877.8 مليون طن كيلومتر.

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إن 12 مليون و590.7 ألف طن او 58.1 في المائة من الشحنات نقلت برا و6.5 ملايين طن او 30 في المائة منها عبر السكك الحديدية و2.5 مليون طن او 11.9 في المائة منها بحرا.

    وأضافت أن 20 في المائة او 4 ملايين و332 ألف طن من الشحنات المنقولة عن طريق الممر المذكور شكلت شحنات الترانزيت.

    AZERTAG.AZ :هيئة الإحصاء تكشف عن حجم الشحن المنقول في جزء أذربيجان من ممر النقل أوروبا – القوقاز – آسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٩]
    إطلاق المرحلة الثانية لبناء الناقلة الثانية الأذربيجانية الصنع
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٣٨]
    تمديد فترة إيقاف خدمة ميترو باكو حتى 31 أغسطس
    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
    إيران تخصص أموالا لمواصلة انشاء طريق السكك الحديدية من قزوين إلى زنجان
    ٠٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٢٥‎]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تزيد عدد رحلات خاصة الى إسطنبول
    هيئة الإحصاء تكشف عن حجم الشحن المنقول في جزء أذربيجان من ممر النقل أوروبا – القوقاز – آسيا