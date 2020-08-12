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    زلزال يهز تركيا.. شعرت به جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]

    باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب اليوم زلزال بلغت قوته 4.4 درجات بمقياس ريختر ولاية إغدير شرقي تركيا.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 03:29 بالتوقيت المحلي.

    كان مركزه في عمق كيلومترين تحت الأرض.

    وشعر به مناطق جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي.

    AZERTAG.AZ :زلزال يهز تركيا.. شعرت به جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي
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