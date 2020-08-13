  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال يهز أغسو

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٦]

    باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة أغسو الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 09:21.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.7 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 14 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال يهز أغسو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]
    زلزال يهز تركيا.. شعرت به جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
    ألمانيا تعد قانونا لحماية الحشرات
    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
    تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
    تقرير عن ظروف الطقس للغد في البلد
    زلزال يهز أغسو