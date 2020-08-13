باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج) وقع زلزال في أرض محافظة أغسو الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 09:21. وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.7 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 14 كم. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال يهز أغسو

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