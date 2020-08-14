الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو

باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 27 ألفا و792 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري وبلغت قيمتها 340 مليون و968 دولار.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 101 مركب من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او أكثر و25 ألفا و999 مركب لنقل الركاب عامة و1615 مركب لنقل الشحن و77 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.