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    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في يوليو

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:١٥‎]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المنقول بحرا خلال شهر مايو من العام الحالي بلغ نحو 73 الفا و877 طن بقيمة 62.4 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن بالغ حجمه 18.7 الف طن المصدر بحرا 6 مليون دولار بينما بلغ حجم الشحن المستورد بقيمة 56.3 مليون دولار حجمه أكثر من 54 الفا و135 طن.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في يوليو
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