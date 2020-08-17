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    نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - يوليو

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٩]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 91.3 في المائة من الركاب بالسيارات و8.4 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.

    AZERTAG.AZ :نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - يوليو
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