نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - يوليو
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٥٩]
باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 91.3 في المائة من الركاب بالسيارات و8.4 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.
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