نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - يوليو

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 91.3 في المائة من الركاب بالسيارات و8.4 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.