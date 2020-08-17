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    نقل 118.8 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال يوليو

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نقل 188 الف و863 طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال شهر يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم البضائع المستوردة بلغ 187 ألف و185 طن.

    AZERTAG.AZ :نقل 118.8 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال يوليو
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