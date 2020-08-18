الأرصاد الجوية تتوقع المطر المتقطع في شبه جزيرة أبشرون للغد

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 23-21 مئوية ليلا وبين 31-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-19 مئوية ليلا وبين 30-28 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-75 في المائة ليلا وبين 40-35 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.