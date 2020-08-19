طهران تتفق مع روسيا والهند على نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر إيران

طهران، 19 أغسطس، أذرتاج

توصلت طهران إلى اتفاق مع روسيا والهند بشأن عبور البضائع عبر إيران بالسكك الحديدية.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن البيان بهذا الصدد ورد من رئيس إدارة السكك الحديدية الحكومية الإيرانية سعيد رسولي الذي قال إن روسيا والهند نقلتا في العام الماضي 513 مليون طن من البضائع عبر إيران ومنها 208 ملايين طن نقلت بالسكك الحديدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشحنات تدخل إيران بالقطار من روسيا عبر أذربيجان وترسل إلى الهند من ميناء جابهار.

سيزداد حجم حركة الشحن بمجرد إنجاز مشروع خط سكة حديد قزوين- رشت-أستارا (إيران)-أستارا (أذربيجان) الذي يشكل أساس ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب تماماً. تم تشغيل قسم قزوين - رشت من الخط حتى الآن. سيتم بناء قسم رشت أستارا من الخط وتشغيله في المستقبل القريب. بعد ذلك، سيتم دمج أنظمة السكك الحديدية بين إيران وأذربيجان. في الوقت الحاضر، يعمل خط سكة حديد أستارا (أذربيجان) - أستارا (إيران) الذي يربط بين أذربيجان وإيران.

بدأ بناء خط سكة حديد جبهار- زاهدان الذي سيربط ميناء جبهار بالمناطق الشمالية من إيران. سيتم ربط هذا الخط بخط سكة حديد قزوين-رشت-أستارا (إيران)-أستارا (أذربيجان) في المستقبل. عندما يصبح الخط جاهزاً، سيتم نقل البضائع التي تدخل الهند من ميناء جبهار بالقطار عبر إيران وأذربيجان وروسيا إلى أوروبا.