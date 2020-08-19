  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    طهران تتفق مع روسيا والهند على نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر إيران

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]

    طهران، 19 أغسطس، أذرتاج

    توصلت طهران إلى اتفاق مع روسيا والهند بشأن عبور البضائع عبر إيران بالسكك الحديدية.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن البيان بهذا الصدد ورد من رئيس إدارة السكك الحديدية الحكومية الإيرانية سعيد رسولي الذي قال إن روسيا والهند نقلتا في العام الماضي 513 مليون طن من البضائع عبر إيران ومنها 208 ملايين طن نقلت بالسكك الحديدية.

    وتجدر الإشارة إلى أن الشحنات تدخل إيران بالقطار من روسيا عبر أذربيجان وترسل إلى الهند من ميناء جابهار.

    سيزداد حجم حركة الشحن بمجرد إنجاز مشروع خط سكة حديد قزوين- رشت-أستارا (إيران)-أستارا (أذربيجان) الذي يشكل أساس ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب تماماً. تم تشغيل قسم قزوين - رشت من الخط حتى الآن. سيتم بناء قسم رشت أستارا من الخط وتشغيله في المستقبل القريب. بعد ذلك، سيتم دمج أنظمة السكك الحديدية بين إيران وأذربيجان. في الوقت الحاضر، يعمل خط سكة حديد أستارا (أذربيجان) - أستارا (إيران) الذي يربط بين أذربيجان وإيران.

    بدأ بناء خط سكة حديد جبهار- زاهدان الذي سيربط ميناء جبهار بالمناطق الشمالية من إيران. سيتم ربط هذا الخط بخط سكة حديد قزوين-رشت-أستارا (إيران)-أستارا (أذربيجان) في المستقبل. عندما يصبح الخط جاهزاً، سيتم نقل البضائع التي تدخل الهند من ميناء جبهار بالقطار عبر إيران وأذربيجان وروسيا إلى أوروبا.

    AZERTAG.AZ :طهران تتفق مع روسيا والهند على نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
    نقل 118.8 ألف طن من البضائع عبر طريق النقل البري خلال يوليو
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٩]
    نقل 766.5 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير - يوليو
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:١٥‎]
    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في يوليو
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو
    طهران تتفق مع روسيا والهند على نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر إيران