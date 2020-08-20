الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا مرتفع الدرجة على بعض المناطق غدا

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 أغسطس / آب الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-22 مئوية ليلا وبين 35-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 21-23 مئوية ليلا وبين 34-32 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-65 في المائة ليلا وبين 50-40 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال الرعد والمطر الغزير محليا وتساقط البرد في بعض المحافظات الشمالية والغربية نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق الجبلية صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 23-24 مئوية ليلا وبين 25-24 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.