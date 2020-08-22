باكو، 22 أغسطس (أذرتاج). شهدت اراضي محافظة بالاكان غرب اذربيجان هطول الامطار الغزيرة، مما ادى الى سيول في نهر بالاكنتشاي. بلغ حجم الامطار 45 ملم. افادت اذرتاج ان الامطار الغزيرة تتساقط حاليا في محافظة زاقاطالا.

AZERTAG.AZ : سيل في نهر بالاكنتشاي غرب البلد

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